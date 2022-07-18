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Оккупанты снова нанесли массированный удар по Николаеву: названы первые подробности

Фото: оккупанты снова нанесли массированный удар по Николаеву (novosti-n.org)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 18 июля Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Оккупанты ударили по автосалону и магазину по продажам сельхозтехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

Как рассказал Ким, обстрел со стороны российских оккупантов произошел около трех часов ночи.

"По предварительной информации, известно о попадании в автосалон и салон по продажам сельхозтехники. Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв. Подробная информация уточняется", - написал он.

Местные СМИ опубликовали фото последствий ракетного обстрела города.

Напомним, мы писали, что в Николаеве прогремела серия взрывов во время сигнала воздушной тревоги. Всего жители города слышали около 10 взрывов.

Также сообщалось, что ночью оккупанты выпустили из РСЗО более 60 снарядов по жилым кварталам Никополя в Днепропетровской области.

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