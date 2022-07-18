Оккупанты за ночь выпустили более 60 снарядов по жилым кварталам в Никополе
Российские оккупанты ночью 18 июля выпустили из РСЗО более 60 снарядов по жилым кварталам Никополя в Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
Предварительно ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице.
В результате обстрела разрушены с десяток частных жилых домов. Поврежден водопровод и газопровод на одной из улиц. Задело больницу, промышленное и энергетическое предприятия, порт.
На месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают сети, и выясняют масштабы разрушений, сообщил Резниченко.
Добавим, на прошлой неделе усилились обстрелы Никопольского района, накануне российские войска накрыли его фосфорными снарядами.
16 июля враг выпустил по Никополю 53 ракеты, были погибшие и раненые.
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