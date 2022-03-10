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Оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации из Изюма

Автор: Мария Кучерявец

Российско-оккупационные войска нанесли авиаудар по г. Изюм Харьковской области. Во время атаки в городе проводилась эвакуация населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Российские оккупанты продолжают наносить авиаудары по мирному населению Харьковщины. Коварный враг нанес авиаудар во время эвакуации людей в городе Изюме. К счастью, никто из гражданского населения и личного состава Изюмского районного управления полиции не пострадал", - говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, из города удалось эвакуировать 40 автобусов с гражданами.

Фото: оккупанты нанесли авиаудар во время эвакуации из изюма (фото facebook.com/UA.National.Police)

Напомним, ранее стало известно, что из Изюма успешно эвакуировали около 2 тысяч человек. Также в город прибыл гуманитарный грузовик с продуктами питания и вещами первой необходимости.

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