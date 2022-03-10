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Окупанти нанесли авіаудар під час евакуації з Ізюму

Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська нанесли авіаудар по м. Ізюм Харківської області. Під час атаки у місті проводилася евакуація населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Російські окупанти продовжують наносити авіаудари по мирному населенню Харківщини. Підступний ворог наніс авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі. На щастя, ніхто з цивільного населення та особового складу Ізюмського районного управління поліції не постраждав", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, з міста всього вдалося евакуювати 40 автобусів із громадянами.

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ХарківВійна Росії проти України