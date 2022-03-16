UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты нанесли авиаудар по Бердичеву. Разрушены здания, есть пострадавшие

Фото: последствия авиаудара по Бердичеву (t.me/RBC_ua_news)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска утром 16 марта нанесли авиаудар по Бердичеву Житомирской области. В результате пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МВД.

Сообщается, что на месте авиаудара в Бердичеве работают правоохранители.

"Сейчас в полицию поступила информация о двух травмированных и поврежденных зданиях", - говорится в сообщении.

Местная полиция работает на месте происшествия, фиксируя обстоятельства и последствия ракетного удара.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины нанесли 7 мощных ударов по группировкам противника.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЖитомирВойна России против Украины