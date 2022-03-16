Окупанти завдали авіаудару по Бердичеву. Зруйновано будівлі, є постраждалі

Російські війська вранці 16 березня завдали авіаудару по Бердичеву Житомирської області. В результаті постраждали дві особи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram МВС.
Повідомляється, що на місці авіаудару в Бердичеві працюють правоохоронці.
"Зараз в поліцію надійшла інформація про дво травмованих та пошкоджені будівлі", - йдеться в повідомленні.
Місцева поліція працює на місці події, фіксуючи обставини і наслідки ракетного удару.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали 7 потужних ударів по угрупованнях противника.
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