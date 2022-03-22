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Оккупанты накрыли огнем Авдеевку. Погибли 5 жителей, ранены 20

Фото: последствия российских авиаударов и обстрелов Авдеевки (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты нанесли по Авдеевке удары авиацией и артиллерией, что привело к жертвам среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"Этот ужас устроила в городе российская авиация и артиллерия. Российские фашисты сегодня убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили", - говорится в сообщении.

Также в ДонОВА опубликовали фото, на котором показали, как сейчас выглядит Авдеевка после вражеских ударов.

Результаты ударов войск РФ по Авдеевке (фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, прошлой ночью в Донецкой области войска РФ обстреливали Авдеевку, Марьинку (тут оккупанты пробовали прорваться в город), Торецк. В Мариуполе ситуация тяжелая, в городе голод, проходили уличные бои.

Война России против Украины длится с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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