Оккупанты накрыли огнем Авдеевку. Погибли 5 жителей, ранены 20

Российские оккупанты нанесли по Авдеевке удары авиацией и артиллерией, что привело к жертвам среди мирного населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко .

Также в ДонОВА опубликовали фото, на котором показали, как сейчас выглядит Авдеевка после вражеских ударов.

"Этот ужас устроила в городе российская авиация и артиллерия. Российские фашисты сегодня убили 5 жителей Авдеевки, 20 ранили", - говорится в сообщении.

Напомним, прошлой ночью в Донецкой области войска РФ обстреливали Авдеевку, Марьинку (тут оккупанты пробовали прорваться в город), Торецк. В Мариуполе ситуация тяжелая, в городе голод, проходили уличные бои.

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