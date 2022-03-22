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Окупанти накрили вогнем Авдіївку. Загинули 5 жителів, поранено 20

Фото: наслідки російських авіаударів і обстрілів Авдіївки (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти завдали по Авдіївці ударів авіацією та артилерією, що призвело до жертв серед мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Донецької обласної Військової адміністрації Павла Кириленка.

"Цей жах влаштувала у місті російська авіація та артилерія. Російські фашисти сьогодні вбили 5 жителів Авдіївки, 20 поранили", - йдеться в повідомленні.

Також в ДонОВА опублікували фото, на якому показали, як зараз виглядає Авдіївка після ворожих ударів.

Результати ударів військ РФ по Авдіївці (фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, минулої ночі у Донецькій області війська РФ обстрілювали Авдіївку, Мар'їнку (тут окупанти пробували прорватися в місто), Торецьк. У Маріуполі ситуація важка, в місті голод, проходили вуличні бої.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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АвдіївкаВійна Росії проти України