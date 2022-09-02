Оккупанты снова накрыли Никопольский район из "Градов": есть раненый

В результате обстрелов в Красногригорьевской общине ранен 56-летний мужчина. Он передвигался на машине в попытке спастись от обстрелов. Однако вражеский снаряд упал прямо возле автомобиля.

"Человек в больнице. Медики оценивают его состояние как средней тяжести", - рассказал Резниченко.

Также от российской атаки пострадали два села Красногригорьевской общины. Вследствие обстрелов один дом полностью уничтожен, еще 16 - повреждены.

Кроме того, вражеские снаряды задели помещение местного лицея. Также удары пришлись по шазопроводу и ЛЭП. Без света остались более 2000 человек, без воды - почти 5000. На месте уже работают аварийные бригады.