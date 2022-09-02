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Окупанти знову накрили Нікопольський район з "Градів": є поранений

Фото: окупанти знову накрили Нікопольський район з "Градів" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Руслан Гаращенко

Вночі 2 вересня російські війська знову атакували Нікопольський район Дніпропетровської області. З "Градів" окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі, одна людина отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

В результаті обстрілу в Червоногригорівській громаді поранений 56-річний чоловік. Він пересувався на машині в спробі врятуватися від обстрілів. Однак ворожий снаряд впав прямо біля автомобіля.

"Людина в лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - розповів Резніченко.

Також від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади. Внаслідок обстрілів один будинок повністю знищений, ще 16 - пошкоджені.

Крім того, ворожі снаряди зачепили приміщення місцевого ліцею. Також удари припали по шазопроводу і ЛЕП. Без світла залишилися понад 2000 осіб, без води - майже 5000. На місці вже працюють аварійні бригади.

Нагадаємо, в ніч на 2 вересня окупанти завдали удару по Харкову. В результаті атаки ворога жертв або постраждалих немає.

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Нікопольракетный ударРосійська Федерація