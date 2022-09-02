Окупанти знову накрили Нікопольський район з "Градів": є поранений

В результаті обстрілу в Червоногригорівській громаді поранений 56-річний чоловік. Він пересувався на машині в спробі врятуватися від обстрілів. Однак ворожий снаряд впав прямо біля автомобіля.

"Людина в лікарні. Медики оцінюють його стан як середньої тяжкості", - розповів Резніченко.

Також від російської атаки постраждали два села Червоногригорівської громади. Внаслідок обстрілів один будинок повністю знищений, ще 16 - пошкоджені.

Крім того, ворожі снаряди зачепили приміщення місцевого ліцею. Також удари припали по шазопроводу і ЛЕП. Без світла залишилися понад 2000 осіб, без води - майже 5000. На місці вже працюють аварійні бригади.