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Оккупанты накрыли Камышеваху плотным огнем: разрушена школа, сельсовет и многоэтажка

Фото: Камышеваху Луганской области оккупанты накрыли плотным огнем (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 30 апреля, оккупанты накрыли плотным огнем Камышеваху в Луганской области. В результате обстрела разрушена школа, сельсовет и многоэтажка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

"Россияне открыли плотный огонь по Камышевахе, расположенной в Попаснянской общине", - написал в своем Telegram Гайдай.

По его словам, один из снарядов попал в школу. Разрушено здание сельского совета. Также зафиксировано попадание в двухэтажный жилой дом, в котором находились два человека. Их не успели эвакуировать.

"Информацию о жертвах уточняем. Всего в населенном пункте осталось около 100 человек", - уточнил глава ОВА.

Напомним, за последние сутки оккупанты разрушили в Луганской области две школы и более 20 домов.

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