Окупанти накрили Комишуваху щільним вогнем: зруйнована школа, сільрада та багатоповерхівка

Сьогодні, 30 квітня, окупанти накрили щільним вогнем Комишуваху в Луганській області. В результаті обстрілу зруйнована школа, СІЛЬРАДА і багатоповерхівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Росіяни відкрили щільний вогонь по Комишувасі, розташованій в Попаснянській громаді", - написав у своєму Telegram Гайдай.
За його словами, один зі снарядів потрапив до школи. Зруйновано будівлю сільської ради. Також зафіксовано потрапляння в двоповерховий житловий будинок, в якому знаходилися дві людини. Їх не встигли евакуювати.
"Інформацію про жертви уточнюємо. Всього в населеному пункті залишилося близько 100 осіб", - уточнив глава ОВА.
Нагадаємо, за останню добу окупанти зруйнували в Луганській області дві школи і більше 20 будинків.
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