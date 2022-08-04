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Оккупанты накрыли Днепропетровскую область "Градами" и "Ураганами": какие районы пострадали

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Под вражеский удар попали два района Днепропетровской области Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Российские войска дважды обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов".Предварительно никто не пострадали.

"Один дом уничтожен, почти 50 - повреждены, враг задел и три десятка хозяйственных сооружений. На двух частных подворьях произошло возгорание. Пламя спасатели укротили", - говорится в сообщении.

Обстрелом изуродованы здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей.

В городе перебиты две линии электропередачи. Без света остались более 3 тысяч жителей Никополя. На месте работают аварийные бригады электриков.

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую громады.

"В Широком есть разрушение жилья. Ранена 44-летняя женщина. Ей оказали помощь - лечится дома", - рассказал Резниченко.

Напомним, ночью 3 августа россияне ударили по Криворожскому району. В результате обстрелов была повреждена линия электропередач.

В ночь на 2 августа оккупанты обстреляли Синельниковский и Криворожский районы.

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Днепропетровская область