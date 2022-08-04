Оккупанты накрыли Днепропетровскую область "Градами" и "Ураганами": какие районы пострадали

Российские войска дважды обстреляли Никополь. На жилые кварталы прилетели 60 снарядов из "Градов".Предварительно никто не пострадали.

"Один дом уничтожен, почти 50 - повреждены, враг задел и три десятка хозяйственных сооружений. На двух частных подворьях произошло возгорание. Пламя спасатели укротили", - говорится в сообщении.

Обстрелом изуродованы здания и техника трех местных предприятий, а еще более 100 солнечных панелей.

В городе перебиты две линии электропередачи. Без света остались более 3 тысяч жителей Никополя. На месте работают аварийные бригады электриков.

В Криворожском районе враг накрыл "Ураганами" Карповскую и Широковскую громады.

"В Широком есть разрушение жилья. Ранена 44-летняя женщина. Ей оказали помощь - лечится дома", - рассказал Резниченко.

Напомним, ночью 3 августа россияне ударили по Криворожскому району. В результате обстрелов была повреждена линия электропередач.

В ночь на 2 августа оккупанты обстреляли Синельниковский и Криворожский районы.

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