Окупанти накрили Дніпропетровську область "Градами" і "Ураганами": які райони постраждали

Під ворожий удар потрапили два райони Дніпропетровської області Нікопольський та Криворізький.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"Один будинок знищений, майже 50 - пошкоджені, ворог зачепив і три десятки господарських споруд. На двох приватних подвір'ях сталося загоряння. Полум'я рятувальники приборкали", - йдеться в повідомленні.
Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей.
У місті перебито дві лінії електропередачі. Без світла залишилися понад 3 тисячі жителів Нікополя. На місці працюють аварійні бригади електриків.
У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карповську та Широківську громади.
"В Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка. Їй надали допомогу - лікується вдома", - розповів Резніченко.
Нагадаємо, вночі 3 серпня росіяни вдарили по Криворізькому району. Унаслідок обстрілу була пошкоджена лінія електропередач.
У ніч проти 2 серпня окупанти обстріляли Синельниківський та Криворізький райони.
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