Окупанти почали видавати жителям Херсону російські паспорти, - росЗМІ

Росія почала видавати свої паспорти українцям в Херсоні. Документ отримали 25 жителів міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC .

"Всі наші товариші-херсонці хочуть отримати якнайшвидше паспорт та громадянство (Росії, - ред.) Найбажаніший подарунок напередодні дня Росії", - заявив зрадник.

Також паспорт Росії отримав й колаборант Володимир Сальдо, якого окупанти "назначили" головою фейкової адміністрації Херсона

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що, сьогодні, 11 червня, російські окупанти також почали видавати свої паспорти й в Мелітополі.

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