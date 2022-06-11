ru ua
Сб, 11 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти почали видавати жителям Херсону російські паспорти, - росЗМІ

Новость на русском →
Субота 11 червня 2022 12:33
Окупанти почали видавати жителям Херсону російські паспорти, - росЗМІ Фото: окупанти почали видавати жителям Херсону російські паспорти (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Росія почала видавати свої паспорти українцям в Херсоні. Документ отримали 25 жителів міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання TACC.

Також паспорт Росії отримав й колаборант Володимир Сальдо, якого окупанти "назначили" головою фейкової адміністрації Херсона

"Всі наші товариші-херсонці хочуть отримати якнайшвидше паспорт та громадянство (Росії, - ред.) Найбажаніший подарунок напередодні дня Росії", - заявив зрадник.

Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що, сьогодні, 11 червня, російські окупанти також почали видавати свої паспорти й в Мелітополі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Херсон
NEWS
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
Викинув повістку і сховався. У РНБО попередили про наслідки
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз