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Оккупанты хотят "почистить" Мариуполь от снарядов, выпустив пленных на минные поля, - СБУ

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 09 июня 2022 12:42
Оккупанты хотят "почистить" Мариуполь от снарядов, выпустив пленных на минные поля, - СБУ Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты рассматривают способ "разминировать" Мариуполь, выпустив пленных украинцев на минные поля. Для этого даже выдумали новый термин - "разминирование естественным путем".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новый перехват СБУ разговоров оккупантов.

"Обсуждался, вроде бы, момент: в помощь вам или городу Мариуполю на разминирование естественным путем, либо на окопы хотят определить задержанных с Мелитополя", - говорит своему коллеге военнослужащий ФСБ РФ с позывным "Каспий".

Он уверяет, что это уже согласовано с местными коллаборантами, выполняющими роль оккупационных властей: "Тор" (сотрудник ФСБ РФ) мне сообщил, что от тебя шла инициатива… наше руководство продублировало коменданту области, все в курсе. Главное - механизм продумать".

Как сообщалось ранее, СБУ опубликовала новый разговор оккупантов,в котором выяснилось, что они убивают украинских матерей на глазах у детей.

Кроме того, супруга одного из российских оккупантов, находящихся на позициях под Харьковом, позволила своему мужу убивать и пытать украинских детей. Ей не понравилось, что дети из Украины, насильственно вывезенные в РФ, не захотели рисовать символику ко "Дню победы".

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