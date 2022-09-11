Оккупанты начали упорно искать корректировщиков и партизан в Херсонской области
Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия и с еще большим рвением ищут корректировщиков и партизан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.
"Орки усиливают фильтрационные мероприятия. Очень много сообщений о проводимых обысках", - рассказал он.
Прежде всего, по его словам, фильтрацию усилили в районах переправ и вблизи крупных военных объектов.
"Ищут корректировщиков и партизан", - добавил Соболевский.
Как сообщалось, на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.
Напомним, российские оккупанты пытаются усилить свою группировку в Херсонской области. Враг туда перебросил "кадыровцев".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.