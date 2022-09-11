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Оккупанты начали упорно искать корректировщиков и партизан в Херсонской области

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Херсон, Воскресенье 11 сентября 2022 12:54
Оккупанты начали упорно искать корректировщиков и партизан в Херсонской области Фото: оккупанты ищут корректировщиков и партизан в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты усилили фильтрационные мероприятия и с еще большим рвением ищут корректировщиков и партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского в Telegram.

"Орки усиливают фильтрационные мероприятия. Очень много сообщений о проводимых обысках", - рассказал он.

Прежде всего, по его словам, фильтрацию усилили в районах переправ и вблизи крупных военных объектов.

"Ищут корректировщиков и партизан", - добавил Соболевский.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Херсонской области россияне ужесточили полицейский режим. Нарушителям угрожают расстрелом на месте.

Напомним, российские оккупанты пытаются усилить свою группировку в Херсонской области. Враг туда перебросил "кадыровцев".

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Херсонская область
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