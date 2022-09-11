Окупанти почали завзято шукати коригувальників та партизанів у Херсонській області

Фото: окупанти шукають коригувальників та партизанів у Херсонській області (Getty Images)

Російські окупанти посили фільтраційні заходи та з ще більшим завзяттям шукають коригувальників та партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Орки посилюють фільтраційні заходи. Дуже багато повідомлень про обшуки, що проводяться", - розповів він. Насамперед за його словами, фільтрацію посилили у районах переправ та поблизу великих військових об'єктів "Шукають коригувальників та партизанів", - додав Соболевський.