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Окупанти почали завзято шукати коригувальників та партизанів у Херсонській області

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Херсон, Неділя 11 вересня 2022 12:54
Окупанти почали завзято шукати коригувальників та партизанів у Херсонській області Фото: окупанти шукають коригувальників та партизанів у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти посили фільтраційні заходи та з ще більшим завзяттям шукають коригувальників та партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського в Telegram.

"Орки посилюють фільтраційні заходи. Дуже багато повідомлень про обшуки, що проводяться", - розповів він.

Насамперед за його словами, фільтрацію посилили у районах переправ та поблизу великих військових об'єктів

"Шукають коригувальників та партизанів", - додав Соболевський.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Херсонської області росіяни посилили поліцейський режим. Порушникам загрожують розстрілом на місці.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються посилити своє угруповання у Херсонській області. Ворог туди перекинув "кадирівців".

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Херсонская область
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