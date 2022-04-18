UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты начали равнять город с землей. Гайдай объяснил выход ВСУ из Кременной

Фото: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай (loga gov ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Луганской области объяснили причину ухода украинских военных из Кременной. ВСУ планируют перегруппироваться, чтобы снова идти в бой, поскольку оккупанты начали не идти в атаку, а ровнять город с землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОГА Сергея Гайдая во время марафона "FreeДОМ" на телеканале UA.

"Сегодня ночью отошли наши войска. Дело в том, что почти за два месяца обороны уж очень все разбито, сильно пристрелялись орки и они уже решили не идти в атаку, прорыв, а решили все равнять с землей. Наши ребята поняли, что надо немного отойти, перестроиться. Ничего такого критического и сверхъестественного в этом нет. "Зраду" не надо искать просто нет смысла стоять на одном месте и всем погибнуть, не нанести существенный вред врагу. Поэтому и было принято решение отойти, перестроиться и далее воевать", - рассказал Гайдай.

Он также рассказал, что позиционные бои продолжаются в Рубежном и Попасной.

При этом "мариупольская ситуация" в Рубежном, Попасной, Горной общине. Более 70% разрушений. По его словам, это "населенные пункты-привидения".

Напомним, сегодня стало известно, что российская армия вошла в Кременную Луганской области. В городе уже завязались уличные бои.

После чего стало известно, что в Кременной российские военные расстреляли гражданский автомобиль, которым мирные жители пытались эвакуироваться из города. Известно о четырех погибших и одного раненого.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскКременнаяВойна России против Украины