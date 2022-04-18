Оккупанты начали равнять город с землей. Гайдай объяснил выход ВСУ из Кременной

"Сегодня ночью отошли наши войска. Дело в том, что почти за два месяца обороны уж очень все разбито, сильно пристрелялись орки и они уже решили не идти в атаку, прорыв, а решили все равнять с землей. Наши ребята поняли, что надо немного отойти, перестроиться. Ничего такого критического и сверхъестественного в этом нет. "Зраду" не надо искать просто нет смысла стоять на одном месте и всем погибнуть, не нанести существенный вред врагу. Поэтому и было принято решение отойти, перестроиться и далее воевать", - рассказал Гайдай.

Он также рассказал, что позиционные бои продолжаются в Рубежном и Попасной.

При этом "мариупольская ситуация" в Рубежном, Попасной, Горной общине. Более 70% разрушений. По его словам, это "населенные пункты-привидения".

Напомним, сегодня стало известно, что российская армия вошла в Кременную Луганской области. В городе уже завязались уличные бои.

После чего стало известно, что в Кременной российские военные расстреляли гражданский автомобиль, которым мирные жители пытались эвакуироваться из города. Известно о четырех погибших и одного раненого.

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