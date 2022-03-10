Оккупанты начали обозначать себя желтой лентой. Генштаб рассказал, как их различить

Российские оккупанты уже 15-й день разрушают украинские города и убивают мирное население. Также оккупанты пытаются ввести в заблуждение украинские войска и начали обозначать себя желтой лентой на рукаве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В частности, сообщается, что российские оккупанты с целью введения в заблуждение подразделения Сил обороны Украины начали обозначать себя желтой лентой на рукаве.
Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу.
Генштаб Вооруженных сил призывает украинцев быть бдительными.
Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы уничтожили вражеский "Искандер" в Черниговской области.
Также мы писали, что названы регионы, из которых украинцам советуют временно уехать.
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