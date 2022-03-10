Оккупанты начали обозначать себя желтой лентой. Генштаб рассказал, как их различить

Российские оккупанты уже 15-й день разрушают украинские города и убивают мирное население. Также оккупанты пытаются ввести в заблуждение украинские войска и начали обозначать себя желтой лентой на рукаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

В частности, сообщается, что российские оккупанты с целью введения в заблуждение подразделения Сил обороны Украины начали обозначать себя желтой лентой на рукаве.

Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу.

Генштаб Вооруженных сил призывает украинцев быть бдительными.