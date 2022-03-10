Гражданским там делать нечего. Названы регионы, из которых украинцам советуют временно уехать

Гражданским, не работающим на объектах обеспечения войск или города, рекомендуют по возможности выехать. Особенно, речь идет о жителях Харькова, Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича во время телемарафона.

"Для тех кто имеет детей, или женщины, особенно Харьков, Донецкая, Луганская области лучше уехать. Это города ожесточенных военных боев и гражданским там делать нечего. если только ты не такой гражданский, который работает в службах, обеспечивающих жизнедеятельность войск или города", - рассказал Арестович.

Напомним, сегодня с 09:00 открылись гуманитарные коридоры для эвакуации населения из ряда городов - названы маршруты.

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