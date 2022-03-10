Окупанти почали позначати себе жовтою стрічкою. Генштаб розповів, як їх розрізнити

Російські окупанти вже 15 день руйнують українські міста та вбивають мирне населення. Також окупанти намагаються ввести в оману українські війська та почали позначати себе жовтою стрічкою на рукаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Однак, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ, жовта стрічка також кріпиться на ногу.

Зокрема, повідомляється, що російські окупанти з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почали позначати себе жовтою стрічкою на рукаві.

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили знищили ворожий "Іскандер" на Чернігівщині.

Також ми писали, що названо регіони, з яких українцям радять тимчасово виїхати.

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