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Оккупанты начали обозначать себя желтой лентой. Генштаб рассказал, как их различить

Новина українською →
Четверг 10 марта 2022 13:30
Оккупанты начали обозначать себя желтой лентой. Генштаб рассказал, как их различить Оккупанты начали обозначать себя желтой лентой (facebook.com.GeneralStaff.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Российские оккупанты уже 15-й день разрушают украинские города и убивают мирное население. Также оккупанты пытаются ввести в заблуждение украинские войска и начали обозначать себя желтой лентой на рукаве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В частности, сообщается, что российские оккупанты с целью введения в заблуждение подразделения Сил обороны Украины начали обозначать себя желтой лентой на рукаве.

Однако для идентификации принадлежности к ВС РФ желтая лента также крепится на ногу.

Генштаб Вооруженных сил призывает украинцев быть бдительными.

Ранее мы сообщали, что Вооруженные силы уничтожили вражеский "Искандер" в Черниговской области.

Также мы писали, что названы регионы, из которых украинцам советуют временно уехать.

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