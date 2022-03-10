Окупанти почали позначати себе жовтою стрічкою. Генштаб розповів, як їх розрізнити
Російські окупанти вже 15 день руйнують українські міста та вбивають мирне населення. Також окупанти намагаються ввести в оману українські війська та почали позначати себе жовтою стрічкою на рукаві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Зокрема, повідомляється, що російські окупанти з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почали позначати себе жовтою стрічкою на рукаві.
Однак, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ, жовта стрічка також кріпиться на ногу.
Генштаб Збройних сил закликає українців бути пильними.
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