ru ua
Чт, 10 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти почали позначати себе жовтою стрічкою. Генштаб розповів, як їх розрізнити

Новость на русском →
Четвер 10 березня 2022 13:30
Окупанти почали позначати себе жовтою стрічкою. Генштаб розповів, як їх розрізнити Окупанти почали позначати себе жовтою стрічкою (facebook.com.GeneralStaff.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Російські окупанти вже 15 день руйнують українські міста та вбивають мирне населення. Також окупанти намагаються ввести в оману українські війська та почали позначати себе жовтою стрічкою на рукаві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, повідомляється, що російські окупанти з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почали позначати себе жовтою стрічкою на рукаві.

Однак, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ, жовта стрічка також кріпиться на ногу.

Генштаб Збройних сил закликає українців бути пильними.

Раніше ми повідомляли, що Збройні сили знищили ворожий "Іскандер" на Чернігівщині.

Також ми писали, що названо регіони, з яких українцям радять тимчасово виїхати.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
Зв'язок, гроші, документи. Що потрібно знати українцям в умовах війни з Росією
DAILY
Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Крістіна Квін: В ідеалі для Росії було б припинити свою агресію та піти з України