ua ru
Пт, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти почали мобілізацію на захоплених територіях, щоб прорватися в Бахмут, - Гайдай

Новость на русском →
Луганська область, П'ятниця 19 серпня 2022 08:48
Окупанти почали мобілізацію на захоплених територіях, щоб прорватися в Бахмут, - Гайдай Фото: окупанти почали мобілізацію на захоплених територіях (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти проводять примусову мобілізацію на захоплених влітку територіях, щоб прорватися в Бахмут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВВА Сергія Гайдая в Telegram.

За його словами, окупувавши міста і села Луганської області, росіяни спочатку стверджували, що примусова мобілізація буде проводитися виключно на захоплених у 2014 році територіях.

"Втім, чоловіки поступово зникали і в Старобільську, Біловодську, і навіть у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську. Деякі встигали сказати рідним, що їдуть "у справах до Луганська", але не повернулися досі", - заявив Гайдай.

Він повідомив, що коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій Луганській області.

"Днями видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт "ЛНР", які мало не по вулицях розвозили навесні і влітку, як цигани крейда - йди на фронт. А там росіяни намагаються посилити наступ на Бахмут, тому очікують нових сил в піхоті, щоб зменшити власні втрати", - додав глава ОВВА.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що росіяни за їжу виманюють у пенсіонерів дані про чоловіків для мобілізації.

За даними Генштабу, ворог планує "закликати" близько 8 тисяч чоловіків в ОРЛО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна Росії проти України Бахмут
NEWS
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
ЗСУ знищили ще 400 окупантів за добу: нові втрати Росії у війні
DAILY
Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Антипович: Абсолютна більшість українців не готова до поступок агресорам