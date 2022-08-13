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Оккупанты за еду выманивают у пенсионеров данные о мужчинах для мобилизации, - Гайдай

Новина українською →
Луганская область, Суббота 13 августа 2022 08:25
Оккупанты за еду выманивают у пенсионеров данные о мужчинах для мобилизации, - Гайдай Фото: оккупанты за еду выманивают у пенсионеров данные о мужчинах для мобилизации (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В захваченных городах Луганской области российские оккупанты прибегают к новым методам мобилизации. Они в обмен на продукты собирают информацию о мужчинах у пожилых людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.

По его словам, во время обходов многоэтажек россияне втираются в доверие к пожилым людям, предлагая им небольшие суммы денег или продукты в обмен на информацию о мужчинах призывного возраста.

"Оставляют на дежурство у закрытых подъездов военных, которые ждут, что кто-то из жителей мужского пола или выйдет, или попытается вернуться домой. Кстати, большинство из тех, кто занимается принудительным призывом, передвигается в середине мост исключительно в балаклавах, чтобы не узнали соседи и знакомые, на которых они охотятся", - рассказал глава области.

Напомним, что Россия продолжает принудительную мобилизацию на временно оккупированных территориях Украины. По данным Генштаба, враг планирует "призвать" около 8 тысяч мужчин в ОРЛО.

Добавим, ранее мы писали, что во временно оккупированном Мариуполе, оккупанты начали отправлять жителям СМС-сообщения о наборе на "службу".

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