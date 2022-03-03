Оккупанты начали минировать Херсон. Горожан призвали быть осторожными

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту в Telegram .

Пока неизвестно, где еще оккупанты установили "растяжки" и взрывоопасные предметы. Однако губернатор Херсонской области призвал местных жителей соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

"Просим всех передвигаться осторожно, смотрите под ноги. Особенно, если проходите местность с большой травой. Если все-таки увидели взрывчатку. Не трогайте ее ни в коем случае. Она может детонировать и убить или покалечить вас. Сообщите о ее местонахождении правоохранителям", - заявил Лагута.