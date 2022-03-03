UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Оккупанты начали минировать Херсон. Горожан призвали быть осторожными

Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты начали минировать город Херсон. Местные жители заметили, как взрывчатку установили возле телеканала "Скифия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОГА Геннадия Лагуту в Telegram.

Пока неизвестно, где еще оккупанты установили "растяжки" и взрывоопасные предметы. Однако губернатор Херсонской области призвал местных жителей соблюдать правила безопасности и быть осторожными.

"Просим всех передвигаться осторожно, смотрите под ноги. Особенно, если проходите местность с большой травой. Если все-таки увидели взрывчатку. Не трогайте ее ни в коем случае. Она может детонировать и убить или покалечить вас. Сообщите о ее местонахождении правоохранителям", - заявил Лагута.

Напомним, сегодня стало известно, что противник зашел в город Херсон и захватил здание областной государственной администрации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВторжение России в Украину