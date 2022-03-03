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Окупанти почали мінувати Херсон. Містян закликали бути обережними

Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти почали мінувати місто Херсон. Місцеві мешканці помітили, як вибухівку встановили біля телеканалу "Скіфія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОДА Геннадія Лагуту в Telegram.

Поки що невідомо, де ще окупанти встановили "розтяжки" та вибухонебезпечні предмети. Проте Губернатор Херсонської області закликав місцевих жителів дотримуватися правил безпеки та бути обережними.

"Просимо усіх пересуватися обережно, дивіться під ноги. Особливо, якщо проходите місцевість з великою травою. Якщо все-таки побачили вибухівку. Не чіпайте її в жодному разі. Вона може детонувати та вбити або покалічити вас. Повідомте про її місцезнаходження правоохоронцям", - заявив Лагута.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що противник зайшов в місто Херсон та захопив будівлю обласної державної адміністрації.

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