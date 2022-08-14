Окупанти почали масову фільтрацію у Мелітополі: шукають партизанів

"Від учора у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли. Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога", - написав він.

Також Федоров зазначив, що через атаку по залізничному мосту на південно-західному напрямку від Мелітополя окупанти не можуть перекидати свої ешелони зі сторони Криму.