Окупанти почали масову фільтрацію у Мелітополі: шукають партизанів
Російські окупанти проводять масові фільтраційні заходи у Мелітополі та найближчих населених пунктах.
Об этом сообщает РБК-Украина з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.
"Від учора у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли. Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога", - написав він.
Також Федоров зазначив, що через атаку по залізничному мосту на південно-західному напрямку від Мелітополя окупанти не можуть перекидати свої ешелони зі сторони Криму.
Як повідомлялося раньше, українські партизани підірвали залізничний міст під Мелітополем. Він частково знищений.
Окрім того, Федоров повідомляв, що командування російської армії передислокуються до Мелітополя після підриву мостів у Херсонській області.
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