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Окупанти почали масову фільтрацію у Мелітополі: шукають партизанів

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Мелітополь, Неділя 14 серпня 2022 21:53
Окупанти почали масову фільтрацію у Мелітополі: шукають партизанів Фото: окупанти почали масову фільтрацію у Мелітополі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти проводять масові фільтраційні заходи у Мелітополі та найближчих населених пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Від учора у Мелітополі та найближчих населених пунктах проводяться масові фільтраційні заходи. Але жодного партизана так і не знайшли. Слава мелітопольським партизанам за щоденні героїчні успіхи в тилу ворога", - написав він.

Також Федоров зазначив, що через атаку по залізничному мосту на південно-західному напрямку від Мелітополя окупанти не можуть перекидати свої ешелони зі сторони Криму.

Окупанти почали масову фільтрацію у Мелітополі: шукають партизанів

Як повідомлялося раньше, українські партизани підірвали залізничний міст під Мелітополем. Він частково знищений.

Окрім того, Федоров повідомляв, що командування російської армії передислокуються до Мелітополя після підриву мостів у Херсонській області.

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