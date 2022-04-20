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Оккупанты начали массированное наступление под Запорожьем, - глава ОВА

Новина українською →
Среда 20 апреля 2022 02:12
Оккупанты начали массированное наступление под Запорожьем, - глава ОВА Фото: российские военные (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Глава Запорожской ОВА Александр Старух заявил, что российские военные начали массированное наступление на территории Запорожской области. Жителей прифронтовых населенных пунктов призвали эвакуироваться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Старуха в эфире телемарафона.

"Вражеские войска существенно активизировались. В Пологовском районе обострилась ситуация, наблюдаются ежедневные обстрелы. Противник начал массированное наступление, но наши защитники держат оборону", - сказал Старух.

Он также рассказал, что был разработан план эвакуации, в рамках которого эвакуировали женщин и детей из Гуляйполя, Орехова, Камышевахи и других населенных пунктов.

При этом некоторые местные жители все же отказались уезжать из своих домов и теперь они находятся в опасности. Старух призвал всех эвакуироваться.

"К сожалению, не все отнеслись с пониманием, остались некоторые пожилые люди, их гораздо труднее эвакуировать. Рекомендуем, чтобы женщины, дети и пожилые люди выезжали с линии столкновения в областной центр", - заявил глава Запорожской ОВА.

Старух добавил, что уже просчитано, на размещение какого количества людей хватит мощностей. Всего в запорожских коммунальных учреждениях проживают 28 тысяч перемещенных украинцев.

Пока город выдерживает, но, по словам Старуха, лучше, чтобы женщины и дети находились в более спокойных регионах.

Напомним, в Кабмине заявили, что переселенцы, которые вернутся в разрушенные дома, тоже получат помощь от государства.

Мы также писали о том, что из Лисичанска Луганской области эвакуируют людей с ограниченными возможностями.

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