ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти розпочали масований наступ під Запоріжжям, - голова ОВА

Новость на русском →
Середа 20 квітня 2022 02:12
Окупанти розпочали масований наступ під Запоріжжям, - голова ОВА Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Глава Запорізької ОВА Олександр Старух заявив, що російські військові почали масований наступ на території Запорізької області. Жителів прифронтових населених пунктів закликали евакуюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Старуха в ефірі телемарафону.

"Ворожі війська суттєво активізувалися. У Пологівському районі загострилася ситуація, спостерігаються щоденні обстріли. Противник почав масований наступ, але наші захисники тримають оборону", - сказав Старух.

Він також розповів, що був розроблений план евакуації, в рамках якого евакуювали жінок і дітей з Гуляйполя, Оріхова, Комишувахи та інших населених пунктів.

При цьому деякі місцеві жителі все ж відмовилися їхати зі своїх будинків і тепер вони знаходяться в небезпеці. Старух закликав усіх евакуюватися.

"На жаль, не всі поставилися з розумінням, залишилися деякі літні люди, їх набагато важче евакуювати. Рекомендуємо, щоб жінки, діти і літні люди виїжджали з лінії зіткнення в обласний центр", - заявив глава Запорізької ОВА.

Старух додав, що вже прораховано, на розміщення якої кількості людей вистачить потужностей. Всього в запорізьких комунальних установах проживають 28 тисяч переміщених українців.

Поки місто витримує, але, за словами Старуха, краще, щоб жінки і діти перебували в більш спокійних регіонах.

Нагадаємо, в Кабміні заявили, що переселенці, які повернуться в зруйновані будинки, теж отримають допомогу від держави.

Ми також писали про те, що з Лисичанська Луганської області евакуюють людей з обмеженими можливостями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Запорожская область
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
"Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Будемо їхати, скільки зможе поїзд". Репортаж з евакуаційного рейсу на Донбас