UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты с начала войны похитили более 390 человек в Запорожской области

Фото: Оккупанты с начала войны похитили более 390 человек в Запорожской области (facebook.com/masher.berlinska)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабного вторжения России в Запорожской области было похищено 393 человека. Среди них - 46 представителей власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.

По словам Старуха, власти работают над процессом освобождения на всех уровнях.

Кого похитили оккупанты с начала войны:

  • представители местных властей - 46 (их них освобожден 41)
  • предприниматели - 32 (19);
  • руководители предприятий, учреждений, организаций - 32 (26);
  • журналисты - 2 (2);
  • адвокаты - 4 (1);
  • дети - 5 (3).

"Если ваши родные или знакомые попадают в плен к рашистам, немедленно информируйте об этом по номеру 0 800 503 508", - отметил Старух.

Напомним, согласно данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек. Среди них - чиновники и мэры ряда городов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеЗапорожская область