Оккупанты с начала войны похитили более 390 человек в Запорожской области

С начала полномасштабного вторжения России в Запорожской области было похищено 393 человека. Среди них - 46 представителей власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха .

"Если ваши родные или знакомые попадают в плен к рашистам, немедленно информируйте об этом по номеру 0 800 503 508 ", - отметил Старух.

Кого похитили оккупанты с начала войны:

По словам Старуха, власти работают над процессом освобождения на всех уровнях.

Напомним, согласно данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек. Среди них - чиновники и мэры ряда городов.

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