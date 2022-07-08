Оккупанты с начала войны похитили более 390 человек в Запорожской области

С начала полномасштабного вторжения России в Запорожской области было похищено 393 человека. Среди них - 46 представителей власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха.
По словам Старуха, власти работают над процессом освобождения на всех уровнях.
Кого похитили оккупанты с начала войны:
"Если ваши родные или знакомые попадают в плен к рашистам, немедленно информируйте об этом по номеру 0 800 503 508", - отметил Старух.
Напомним, согласно данным Офиса генпрокурора, с начала полномасштабной войны в Херсонской области оккупанты похитили более 450 человек. Среди них - чиновники и мэры ряда городов.
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