Окупанти з початку війни викрали понад 390 осіб у Запорізькій області

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Запорізькій області було викрадено 393 людини. Серед них - 46 представників влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВ Олександра Старуха .

"Якщо ваші рідні чи знайомі потрапляють у полон до рашистів, негайно інформуйте про це за номером 0 800 503 508 ",- зазначив Старух.

Кого викрали окупанти з початку війни:

За словами Старуха, влада працює над процесом звільнення на всіх рівнях.

Нагадаємо, згідно з даними Офісу генпрокурора, з початку повномасштабної війни в Херсонській області окупанти викрали понад 450 осіб. Серед них - чиновники і мери ряду міст.

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