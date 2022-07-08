RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти з початку війни викрали понад 390 осіб у Запорізькій області

Фото: окупанти з початку війни викрали понад 390 осіб у Запорізькій області (facebook.com/masher.berlinska)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Запорізькій області було викрадено 393 людини. Серед них - 46 представників влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВ Олександра Старуха.

За словами Старуха, влада працює над процесом звільнення на всіх рівнях.

Кого викрали окупанти з початку війни:

  • представники місцевої влади - 46 (з них звільнено 41)
  • підприємці - 32 (19);
  • керівники підприємств, установ, організацій - 32 (26);
  • журналісти - 2 (2);
  • адвокати - 4 (1);
  • діти - 5 (3).

"Якщо ваші рідні чи знайомі потрапляють у полон до рашистів, негайно інформуйте про це за номером 0 800 503 508",- зазначив Старух.

Нагадаємо, згідно з даними Офісу генпрокурора, з початку повномасштабної війни в Херсонській області окупанти викрали понад 450 осіб. Серед них - чиновники і мери ряду міст.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніЗапорожская область