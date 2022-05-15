Оккупанты мстят "Азову" за победу Украины на "Евровидении", рисуя послания на бомбах

Российские военные настолько циничны, что решили отомстить Украине за победу на "Евровидении-2022". Отправляя зажигательные бомбы на головы защитников Мариуполя , они ставят дату финала песенного конкурса с надписью: "Kalusha, как вы и просили!".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Вот реакция российских военных на нашу победу на "Евровидении 2022". И эта реакция массово радостно поддержана населением недоимперии", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Украина победила в конкурсе "Евровидение 2022" благодаря выступлению Kalush Orchestra. Ребята исполнили песню Stefania.

После исполнения песни лидер группы Олег Псюк на весь мир рассказал о войне в Украине. Артист под угрозой дисквалификации попросил "помочь Украине, Мариуполю, помочь "Азовстали" прямо сейчас". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказал он.

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