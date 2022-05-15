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Окупанти мстять "Азову" за перемогу України на "Євробаченні", малюючи послання на бомбах

Фото: окупанти мстять "Азову" за перемогу України на "Євробаченні" (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Гурковська

Російські військові настільки цинічні, що вирішили помститися Україні за перемогу на "Євробаченні-2022". Відправляючи запалювальні бомби на голови захисників Маріуполя, вони ставлять дату фіналу пісенного конкурсу з написом: "Kalusha, як ви і просили!"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Ось реакція російських військових на нашу перемогу на "Євробаченні 2022". І ця реакція масово радісно підтримана населенням недоімперії", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, Україна перемогла у конкурсі "Євробачення 2022" завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці виконали пісню Stefania.

Після виконання пісні лідер гурту Олег Псюк на увесь світ розповів про війну в Україні. Артист під загрозою дискваліфікації попросив "допомогти Україні, Маріуполю, допомогти "Азовсталі" прямо зараз". "Please, help Ukraine, Mariupol, help Azovstal right now!" - сказав він.

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