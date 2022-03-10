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Окупанти можуть підірвати склади аміаку в Харківській області, аби звинуватити ЗСУ

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Харківська область, Четвер 10 березня 2022 17:39
Окупанти можуть підірвати склади аміаку в Харківській області, аби звинуватити ЗСУ Фото: окупанти можуть підірвати склади аміаку в Харківській області (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Російсько-окупаційні війська розглядають можливість підірвати склади аміаку в Харківській області. А після звинуватити в цьому ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

"Держава-терорист продукує фейки, аби виправдати свої звірства і звинуватити в них Україну. Наприклад, російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку на Харківщині, аби звинуватити у цьому ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, ворогом проробляються варіанти вчинення й інших провокацій.

"Але, нешановні окупанти, що б ви не вигадували, вам ніхто не повірить – ні українці, ні весь цивілізований світ, ні навіть свої ж співвітчизники. Ви по-справжньому хворі, якщо робите такі злочини. А отже - будемо лікувати. Наші військові це гарно роблять уже 15 днів. І будуть це продовжувати до Перемоги України!", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, раніше окупанти оприлюднили фейкову інформацію про нібито "замінування українськими військовими складів з аміаком" в Сєвєродонецьку Луганської області. Україна заявила про фейк.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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