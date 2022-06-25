Оккупанты не могут возобновить наступление на Славянск без окружения Лисичанска, - ISW

ВСУ, вероятно, сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска.

В то же время, ISW пишет, что украинские войска, скорее всего, временно отступят из Лисичанска, если россияне будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе.

Россиянам необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск. Они, вероятно, столкнутся с трудностями при окружении Лисичанска из-за провала на Северском Донце в мае.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы отбили вражеский штурм на окраине Лисичанска. Оккупанты временно овладели Николаевкой.

РБК-Украина писало о том, что с начала войны против Украины, Россия потеряла более 34,5 тысячи военных.

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