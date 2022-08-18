Оккупанты могут устроить теракт на ЗАЭС, чтобы обвинить Украину, - разведка

Российские военные готовят возможный теракт на территории Запорожской АЭС, чтобы обвинить в этом украинских защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки МО.

Как отмечает разведка, российские военные объявили неожиданный "выходной" на ЗАЭС.

"19 августа на ЗАЭС будет находиться только оперативный персонал. Всем остальным сотрудникам вход будет закрыт. Также известно, что представители "Росатома", которые в последнее время постоянно находились на станции, срочно покинули территорию объекта", - пишет разведка.

Между тем Министерство обороны России также заявило о якобы подготовке "теракта" нашими защитниками. По словам оккупантов, украинские военные "готовят резонансную провокацию" во время визита генсека ООН Антониу Гутерреша.

"По имеющейся информации становится понятно, что оккупанты после масштабных обстрелов Запорожской атомной станции могут "повысить ставки" и устроить реальный теракт на крупнейшем в Европе ядерном объекте", - добавляет разведка.