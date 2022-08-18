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Окупанти можуть влаштувати теракт на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну, - розвідка

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Четвер 18 серпня 2022 18:30
Окупанти можуть влаштувати теракт на ЗАЕС, щоб звинуватити Україну, - розвідка Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові готують можливий теракт на території Запорізької АЕС, аби звинуватити в цьому українських захисників.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головного управління розвідки МО.

Як відзначає розвідка, російські військові оголосили несподіваний "вихідний" на ЗАЕС.

"19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники "Росатому", які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта", - пише розвідка.

Тим часом Міністерство оборони Росії також заявило про нібито підготовку "теракту" нашими захисниками. За словами окупантів, українські військові "готують резонансу провокацію" під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті", - додає розвідка.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, захоплення російськими військовими Запорізької атомної станції несе серйозну загрозу.

Тим часом вчені показали, як може поширитися радіація у випадку аварії на ЗАЕС.

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