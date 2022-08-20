UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты могут усилить "фильтрационные меры" в Херсонской области, - облсовет

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На фоне приближения Дня Независимости Украины, во временно оккупированной части Херсонской области, россияне могут усилить "фильтрационные меры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

По словам первого заместителя председателя Херсонского облсовета оккупанты нервничают и ожидают акций на День Независимости.

"Орки очень нервничают, ждут акции со стороны сил сопротивления. Обыски и проверки идут фактически по всей территории области. Стандартно ищут оружие, особенно проверяют телефоны и компьютерную технику - ищут следы коммуникаций с СБУ и ВСУ", - пишет Соболевский.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что россияне не готовятся к наступлению 24 августа, в День Независимости Украины, однако украинцам следует быть готовыми к возможным "сюрпризам" от захватчиков.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаХерсонская область