Оккупанты могут усилить "фильтрационные меры" в Херсонской области, - облсовет

На фоне приближения Дня Независимости Украины, во временно оккупированной части Херсонской области, россияне могут усилить "фильтрационные меры".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал первого заместителя председателя Херсонского облсовета Юрия Соболевского.

"Орки очень нервничают, ждут акции со стороны сил сопротивления. Обыски и проверки идут фактически по всей территории области. Стандартно ищут оружие, особенно проверяют телефоны и компьютерную технику - ищут следы коммуникаций с СБУ и ВСУ", - пишет Соболевский.

По словам первого заместителя председателя Херсонского облсовета оккупанты нервничают и ожидают акций на День Независимости.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Евгений Енин отметил, что россияне не готовятся к наступлению 24 августа, в День Независимости Украины, однако украинцам следует быть готовыми к возможным "сюрпризам" от захватчиков.

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