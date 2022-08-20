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Окупанти можуть посилити "фільтраційні заходи" у Херсонській області, - облрада

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Субота 20 серпня 2022 12:39
Окупанти можуть посилити "фільтраційні заходи" у Херсонській області, - облрада Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тлі наближення Дня Незалежності України, в тимчасово окупованій частині Херсонської області, росіяни можуть посилити "фільтраційні заходи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

За словами першого заступника голови Херсонської облради окупанти нервуються та очікують акцій на День Незалежності.

"Орки дуже нервують, чекають на акції з боку сил опору. Обшуки та перевірки йдуть фактично по всій території області. Стандартно шукають зброю, особливо перевіряють телефони та комп'ютерну техніку – шукають сліди комунікацій із СБУ та ЗСУ", - пише Соболевський.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що росіяни не готуються до наступу 24 серпня, у День Незалежності України, проте українцям варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від загарбників.

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Російська Федерація Україна Херсонская область
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