Окупанти можуть посилити "фільтраційні заходи" у Херсонській області, - облрада

На тлі наближення Дня Незалежності України, в тимчасово окупованій частині Херсонської області, росіяни можуть посилити "фільтраційні заходи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал першого заступника голови Херсонської облради Юрія Соболевського.

"Орки дуже нервують, чекають на акції з боку сил опору. Обшуки та перевірки йдуть фактично по всій території області. Стандартно шукають зброю, особливо перевіряють телефони та комп'ютерну техніку – шукають сліди комунікацій із СБУ та ЗСУ", - пише Соболевський.

За словами першого заступника голови Херсонської облради окупанти нервуються та очікують акцій на День Незалежності.

Нагадаємо, заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін зазначив, що росіяни не готуються до наступу 24 серпня, у День Незалежності України, проте українцям варто бути готовими до можливих "сюрпризів" від загарбників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.