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Оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель

Луганск, Понедельник 23 ноября 2020 16:07
Оккупанты могут разблокировать КПВВ на Донбассе в течение двух недель
Фото: КПВВ на Донбассе (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Боевики на Донбассе могут разблокировать работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) в течение двух недель. В ближайшие дни этот вопрос продолжат обсуждать в Трехсторонней контактной группы.

Об этом заявил представитель оккупационных властей на переговорах в подгруппах ТКГ Владислав Дейнего, передает ТАСС.

По его словам, в первую очередь, речь идет о КПВВ "Золотое" и "Счастье".

"Надеюсь, в ближайшие пару недель нам удастся открыть эти пункты пропуска", - заявил Дейнего.

Напомним, ранее украинская делегация в ТКГ сообщила, что на переговорах гуманитарной подгруппы удалось согласовать технические детали для разблокировки КПВВ в Донецкой и Луганской областях. При этом пока речь идет только о пунктах пропуска "Золотое" и "Счастье".

Кроме того, стало известно, что Украина намерена в 2021 году открыть сервисные центры на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе и административной границе с Крымом.

Отметим, на сегодня на Донбассе работают только два КПВВ - "Станица Луганская" (пеший переход) и "Новотроицкое" (Донецкая область). Причем последний работает только два дня в неделю, а для того, чтобы попасть на оккупированную территорию, необходимо заранее получить разрешение боевиков.

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