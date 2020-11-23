Окупанти можуть розблокувати КПВВ на Донбасі протягом двох тижнів

Фото: КПВВ на Донбасі (РБК-Україна)

Бойовики на Донбасі можуть розблокувати роботу контрольних пунктів в'їзду-виїзду (КПВВ) протягом двох тижнів. Найближчими днями це питання продовжать обговорювати в Тристоронній контактній групі.

Про це заявив представник окупаційної влади на переговорах у підгрупах ТКГ Владислав Дейнего, передає ТАСС.

За його словами, в першу чергу, мова йде про КПВВ "Золоте" і "Щастя".

"Сподіваюся, у найближчі пару тижнів нам вдасться відкрити ці пункти пропуску", - заявив Дейнего.

Нагадаємо, раніше українська делегація в ТКГ повідомила, що на переговорах гуманітарної підгрупи вдалося узгодити технічні деталі для розблокування КПВВ в Донецькій і Луганській областях. При цьому поки мова йде тільки про пункти пропуску "Золоте" і "Щастя".

Крім того, стало відомо, що Україна має намір в 2021 році відкрити сервісні центри на всіх контрольних пунктах в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі і адміністративному кордоні з Кримом.

Зазначимо, на сьогодні на Донбасі працюють тільки два КПВВ - "Станиця Луганська" (піший перехід) і "Новотроїцьке" (Донецька область). Причому останній працює лише два дні на тиждень, а для того, щоб потрапити на окуповану територію, необхідно заздалегідь отримати дозвіл бойовиків.