Оккупанты могут попытаться провести прорыв в сторону Славянска

Российские войска в ближайшее время может возобновить наступательные действия по направлению к Славянску.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Карта фронта. Где наступают оккупанты и как Украина отражает их атаки".

Военный аналитик, полковник Сергей Грабский заявил, что в течение нескольких последних недель войска РФ не делают серьезных продвижений более чем на 10 километров.

"Но противник может попытаться совершить прорыв на нескольких направлениях. Это будет в первую очередь славянское направление, возможно - в районе Марьинки и в сторону Курахово в обход Авдеевки. Хотя это не настолько вероятно, как в случае со Славянском", - объяснил он.

Оккупационные войска хотят штурмовать Славянск сразу с двух направлений - не только с Изюма, но и с временно оккупированного Лимана на севере Донецкой области.

Экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник ВСУ Владислав Селезнев заявил, что в районе Лимана российские военные пока проводят перегруппировку войск. При этом там географически достаточно сложный рельеф, что затрудняет перемещение агрессора.

Сейчас больше угрозы продвижения российских оккупантов просматривается со стороны изюмского направления.