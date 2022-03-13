Оккупанты могут готовиться к наступлению на левобережную часть Киева, - Генштаб

Российские войска на подступах к Киеву с восточной стороны перешли к обороне. Не исключено, что после пополнения сил будет предпринята попытка наступления на левобережную часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Сообщается, что противник блокирует трассу Е95 в направлении Бровары-Борисполь и продолжает перегруппировку войск.
"Противник перешел к обороне и удерживает сеть блокпостов на ключевых путях передвижения. Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что в Черниговской области было уничтожено танковое подразделение Российской Федерации, которое шло на Киев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.