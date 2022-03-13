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Окупанти можуть готуватися до наступу на лівобережну частину Києва, - Генштаб

Автор: Артем Горовенко

Російські війська на підступах до Києва зі східного боку перейшли до оборони. Не виключено, що після поповнення сил буде зроблена спроба наступу на лівобережну частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що противник блокує трасу Е95 в напрямку Бровари-Бориспіль і продовжує перегрупування військ.

"Противник перейшов до оборони і утримує мережу блокпостів на ключових шляхах пересування. Ймовірно, що після перегрупування військ і введення додаткових підрозділів противник відновить наступальні дії з метою захоплення лівобережної частини міста Києва", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Чернігівській області було знищено танковий підрозділ Російської Федерації, який йшов на Київ.

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КиївГенштаб ВСУВійна Росії проти України