Жителей ОРДЛО мобилизуют без медосмотра. Избежать можно через взятку, - разведка

Оккупационные власти в отдельных районах Донецкой и Луганской области отменили медосмотр для мобилизованных мужчин. Единственным способом избежать принудительной мобилизации остается взятка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления разведки Минобороны Украины.
По данным украинской разведки, оккупанты практически исчерпали ресурс для принудительной мобилизации в ОРДЛО. Поэтому там приостановили проведение медосмотров мобилизованных.
"Потенциальные "призывники" не имеют возможности получить документы, подтверждающие какие-либо проблемы со здоровьем. Тех, кто имеет явные проблемы со здоровьем (увечье, инвалидность, тяжелые острые заболевания) или успел получить на руки необходимые документы, все равно мобилизуют, но распределяют в подразделения материально-технического обеспечения", - говорится в сообщении.
Кроме того, для выявления не мобилизованных мужчин призывного возраста в оккупированных районах проводятся систематические рейды. Украинская разведка отмечает, что единственной альтернативой для мужчин остается взятка, размер которой зависит от возраста, специальности и состояния здоровья. Ее размер может варьироваться от 5 до 75 тысяч российских рублей.
Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявляла, что Россия втягивает в боевые действия подростков из ОРДЛО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.