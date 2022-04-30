Жителів ОРДЛО мобілізують без медогляду. Уникнути можна через хабар, - розвідка

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони України.

За даними української розвідки, окупанти практично вичерпали ресурс для примусової мобілізації в ОРДЛО. Тому там призупинили проведення медоглядів мобілізованих.

"Потенційні "призовники" не мають можливості отримати документи, що підтверджують будь-які проблеми зі здоров'ям. Тих, хто має явні проблеми зі здоров'ям (каліцтво, інвалідність, важкі гострі захворювання) або встиг отримати на руки необхідні документи, все одно мобілізують, але розподіляють в підрозділи матеріально-технічного забезпечення", - йдеться в повідомленні.

Крім того, для виявлення не мобілізованих чоловіків призовного віку в окупованих районах проводяться систематичні рейди. Українська розвідка зазначає, що єдиною альтернативою для чоловіків залишається хабар, розмір якого залежить від віку, спеціальності та стану здоров'я. Його розмір може варіюватися від 5 до 75 тисяч російських рублів.