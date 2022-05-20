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Оккупанты мобилизуют людей с инвалидностью: опубликованы показания пленных

Фото: оккупанты на Донбассе мобилизуют всех подряд (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты на Донбассе мобилизуют для войны против Украины даже людей с инвалидностью. Причем они не проходят медицинскую комиссию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По словам одного из пленных, россияне мобилизуют всех, кого удалось поймать. Например, этот мужчина из-за несчастного случая в детстве потерял зрение на один глаз, но это не помогло ему избежать принудительной мобилизации.

Пленные жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей подтверждают, что при мобилизации даже не проходили медицинскую комиссию. Когда их полк разбила украинская армия, мужчины сложили оружие и сдались в плен.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия втягивает в боевые действия подростков из ОРДЛО.

Также правозащитники сообщили, что из-за большого количества погибших на войне против Украины мобилизованных жителей Донбасса на неподконтрольных территориях появляются новые кладбища.

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